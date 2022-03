Roma, saccheggiano 10 orologi per 15 mila euro di valore: ad un passo dall’affare

Roma. Un furto a regola d’arte, un carico di ingente valore. Un orologio prezioso, di una nota marca, per un valore complessivo di ben 15 mila euro. Era tutto già pronto per la rivendita attraverso i più disparati canali. Piazzarlo non sarebbe stato difficile, considerata l’alta richiesta per una merce così pregiata.

Ad un passo dalla vendita

I due ce l’avevano quasi fatta, finché però le articolate attività di indagine, messe in atto dalla Polizia di Stato, non sono giunte al termine. Durante le attività investigative, gli inquirenti sono riusciti a risalire direttamente ai due malfattori, che stavano quasi per concludere il cerchio del loro affare.

Scovati dalla Polizia a Roma

Si tratta di due uomini, entrambi romani, ora denunciati: un 52enne per furto aggravato ed un 60enne per ricettazione. Durante gli accertamenti sono stati recuperati, oltre all’orologio oggetto di furto, altri 10 esemplari di una nota marca e per i quali sono in corso gli accertamenti per stabilirne la provenienza.