Roma, sgomberato un altro alloggio popolare ai Ponti del Laurentino 38

Questa mattina, è avvenuto un nuovo sgombero all’interno del quadrante cittadino del Laurentino 38. Nella famosa zona dei Ponti, è stato liberato un alloggio popolare, grazie all’interno della Polizia Locale di Roma. Un problema molto conosciuto nella zona che affaccia sulla via Laurentina, dove il forte stato di degrado e soprattutto di emergenza abitativa, ha imposto a diverse persone la necessità di occupare residenze pubbliche per sopravvivere.

Sgomberato un appartamento nella zona del Laurentino 38 a Roma

E’ stato sgomberato dalla Polizia di Roma Capitale un immobile di proprietà dell’Ater occupato abusivamente ai Ponti del Laurentino 38. Il legittimo assegnatario è deceduto e nel lasso di tempo intercorso per la riconsegna dell’appartamento da parte dei familiari del defunto all’azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica , il IX gruppo Eur, diretto dal Dott. Angelo Giuliani, si è trovato a denunciarne l’ occupazione abusiva da parte di una donna, con al seguito la figlia.

Questa mattina, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura di Roma, gli agenti hanno provveduto a sgomberare l’appartamento, sito in via Alina Brunacci Brunamonti, al fine di ripristinare la legalità e riconsegnarlo all’Ater, affinché venga affidato ad un avente diritto. Ancora una volta, all’interno degli edifici della Regione Lazio nel quadrante del Laurentino 38, si torna a parlare delle occupazioni abusive delle case.

Come mostrato anche in un servizio de Le Iene a cura di Giulio Golia, l’occupazione delle case in quel quadrante è una corsa alla sopravvivenza. Infatti, il giro criminale monitora costantemente tutti gli alloggi popolari, agendo con occupazioni di quei locali apparentemente senza inquilini anche per un paio di giorni. Una dimensione che è realtà non solo nella piazza di spaccio del Laurentino 38, ma in tutte quelle realtà periferiche di Roma, dove la necessità di una casa ha letteralmente creato una guerra tra cittadini riversi nella misera e soprattutto nella disperazione.