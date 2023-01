Roma, si ribalta con il bobcat e rimane incastrato: grave operaio

Sfiorata la tragedia a Roma, dove un operaio si è ribaltato con un mezzo di lavoro mentre stava operando all’interno di un cantiere. L’uomo era a bordo di un bobcat, ovvero un trattore di piccole dimensioni, che probabilmente per una manovra errata, è andato a impuntarsi sul lato anteriore del mezzo, ovvero all’altezza della pala scavatrice.

Roma, operaio si ribalta con il bobcat: è grave

Da questo pomeriggio, 24 gennaio 2023, alle ore 16:40 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio del Carro Sollevamenti e AG/10, stanno intervenendo in Via di Torrevecchia,330 per soccorrere una persona all’interno di un bobcat ribaltato. Il conducente non è in pericolo di vita, anche se è rimasto ferito nell’incidente. L’area interessata è stata delimitata, per consentire le manovre di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco.

L’episodio denota un nuovo incidente sul posto di lavoro per un operaio. Le dinamiche di questo episodio, dovranno essere chiarite dai Carabinieri, intervenuti sul posto per portare soccorso al lavoratore rimasto ferito. Visto il posizionamento del mezzo da lavoro, sarà anzitutto da comprendere se l’operaio in servizio, e rimasto ferito nell’episodio, aveva manualità con l’utilizzo di questo veicolo per il lavoro della terra, era abilitato con la patente a guidarlo oppure si trovava alla prima esperienza con questo tipo di questo particolare trattore.

Domande lecite, soprattutto vedendo come il mezzo si sia ancorato a terra in maniera anomala, dando l’impressione di essere arrivato a ciò per una leva sbagliata dal lavoratore. Infatti, il mezzo si sarebbe impuntato sulla paletta anteriore, poggiandosi in verticale sul muso. Un movimento quantomeno innaturale, cui lo stesso operaio che lo guidava è rimasto ferito, probabilmente anche sbalzato fuori dalla posizione particolare del mezzo incidentato. Si attendono riscontri sulle sue condizioni di salute, anche sei i soccorsi avvertono di come non sia in pericolo di vita.