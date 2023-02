Roma, si rompe pedana del bus e alunno disabile non può scendere: compagni di classe rinunciano alla gita

Doveva essere una bellissima gita a Roma, quella cui pensavano di vivere alcuni studenti provenienti da L’Aquila. In realtà, di Roma quel giorno hanno visto poco o niente. Sul bus dove viaggiavano, si è rotta improvvisamente la pedana elettronica per far scendere un proprio compagno di classe in sedia a rotelle, costringendolo di fatto a restare sul mezzo per tutto il tempo delle varie visite guidate. Una situazione che i compagni di classe non hanno accettato, rinunciando alla gita e quindi rimanendo accanto al proprio amico per non lasciarlo solo.

In un mondo di giovani dove viene raccontato solo di bullismo e criminalità, vanno scritte anche storie di amore, coraggio e soprattutto solidarietà. E’ quello che potrà raccontare un alunno de L’Aquila, iscritto all’Istituto Comprensivo di Trasacco. Sul bus che lo aveva accompagnato a Roma, una volta che doveva scendere ha smesso di funzionare la pedana elettronica, che aveva il compito di portarlo sul marciapiede del Centro Storico.

Dopo vari tentativi, purtroppo vani, di portarlo giù dal mezzo, l’unica soluzione rimasta era quello di lasciarlo sull’autobus, in compagnia dell’autista e un insegnante per tutta la durata della giornata. Una situazione che ha trovato il pronto rifiuto dei compagni di classi, che senza esitazione hanno rifiutato la gita pur di non lasciare solo il proprio amico. Nonostante la giovane età, i ragazzi hanno capito da loro come si stavano trovando di fronte a una vera ingiustizia e atto di disparità.

Senza fare troppe parole, sono passati dalle parole ai fatti. Ai responsabili della visita guidata, che era prevista alla mostra di Vincent Van Gogh e presso le vie del Centro Storico, hanno comunicato di non voler abbandonare l’amico in difficoltà, declinando l’invito momentaneamente e promettendo di tornare quando sarebbero potuti entrare tutti all’interno del Palazzo Bonaparte.