Salisburgo Roma, shock davanti allo stadio: la polizia prende a manganellate padre disabile e ammanetta il figlio minorenne (VIDEO)

Tensioni fuori dallo stadio ieri sera in occasione della partita di Europa League Salisburgo Roma. Ma al di là del risultato sul campo, che ha visto uscire sconfitti i giallorossi per 0-1 (ci sarà adesso la partita di ritorno giovedì prossimo), problemi si sono verificati all’esterno della Red Bull Arena. In particolare i tifosi giallorossi denunciano le cariche subite per mano della Polizia che, stando ai racconti postati sui social, avrebbero riguardato anche un genitore disabile e suo figlio, presi a manganellate e ammanettati.

“Presi a manganellate dalla Polizia austriaca”, la denuncia choc di un papà disabile

Per questo dopo la partita sui social è esplosa la rabbia dei tifosi. Diversi sono i video postati online in cui si vede la Polizia austriaca venire a contatto con i tifosi della Roma. Nel filmato si sente ripetere “è un bambino, è solo un ragazzino” mentre sullo sfondo si vede un ragazzo a terra. A denunciare il tutto è il padre: “Questo è il primo video (qui le immagini) in cui si vede sullo sfondo mio figlio minorenne ammanettato e io disabile a terra picchiato e ammanettato. Vergogna”.

Clicca qui per vedere il video delle tensioni tra la Polizia Austriaca e i tifosi giallorossi

Le reazioni del tifo giallorosso

In queste ore si sono moltiplicati i commenti della tifoseria romanista sui fatti di ieri. “Complimenti alla sicurezza cioè alle guardie austriache per aver caricato un sedicenne e al suo papà”, scrive ad esempio un tifoso. “Sono vicino al nostro amico e a suo figlio. Complimenti per l’accoglienza ricevuta dai sostenitori austriaci che hanno lanciato di tutto ai nostri tifosi che oltre tutto sono stati divisi in due anelli…complimenti a tutti”. E adesso la partita di ritorno, Europa League, biglietti per Salisburgo-Roma: dove acquistarli, prezzi e data della partita, si preannuncia ad alta tensione e purtroppo – come in realtà dovrebbe essere – non solo in campo.

