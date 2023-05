Roma, spaccio di eroina e cocaina: arrestati 3 pusher

Tre arresti per detenzione ai fini di spaccio. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro, coadiuvati dai colleghi dei reparti specializzati del NAS e del NIL nonché del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel quartiere popolare di San Basilio, volto a rafforzare la percezione della sicurezza tra i residenti del quartiere.

I controlli che hanno portato agli arresti per detenzione ai fini di spaccio

In tale contesto, i Carabinieri hanno arrestato 3 persone straniere gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo a finire in manette è stato un 19enne, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina e della somma contante di 70 euro.

Successivamente i militari hanno arrestato un 28enne, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a cedere una dose di eroina ad un ragazzo che è stato identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno sequestrato 2 grammi circa di eroina e la somma contante di 60 euro.

Infine, gli uomini dell’Arma hanno proceduto anche all’arresto di un 22enne, trovato in possesso di 14 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e della somma di 1070 euro, una somma che gli investigatori ritengono possa essere provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Beccata una 53enne romana a rubare 120 euro di alimenti in un negozio

Nel corso del servizio volto a reprimere il fenomeno della droga in zona San Basilio i Carabinieri hanno proceduto all’arresto per furto di una donna romana di 53 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che è stata sorpresa a rubare vari prodotti da un esercizio commerciale. Un ‘bottino’ per un valore complessivo di circa 120 euro che una volta recuperato è stato restituito agli esercenti che erano stati derubati.