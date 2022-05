Roma, spesa “gratis” al supermercato, poi l’aggressione e le minacce ai Poliziotti: due agenti feriti

Ieri sera, intorno alle 19:30, a Roma un uomo è stato arrestato dalla Polizia. L’uomo, dopo essere entrato in un supermercato e aver prelevato della merce, ha tentato di uscire senza pagare. Sul posto, allertata dai dipendenti, è intervenuta la Polizia.

Agenti di Polizia feriti in Via Nazionale

Il malvivente è stato quindi fermato dagli agenti a seguito del tentato furto all’interno del negozio. A quel punto però, anziché arrendersi agli agenti intervenuti, ha pensato bene di aggredirli. Due i poliziotti rimasti feriti nella circostanza anche se fortunatamente in modo non grave.

Arrestato giovane straniero

L’uomo, classe 1993 originario del Gambia, è stato quindi arrestato per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. E’ atteso in mattinata il rito direttissimo per la convalida dell’arresto.

Leggi anche: Roma, paura nella notte: svaligia il McDrive armato di coltello e fugge via