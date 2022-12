Roma, spintona e insulta un militare a Ponte Sisto per non farsi controllare: denunciato un ragazzo

Le pattuglie dei Carabinieri hanno effettuato capillari controlli in tutta Roma, e i Comuni che compongono la sua Provincia, per contrastare con efficacia i fenomeni legati alla mala movida locale. Non solo fermate automobili con guidatori che avevano esagerato coi bicchieri di alcool, ma anche un serrato controllo delle persone presenti nelle maggiori piazze della movida romana. Proprio in questo frangente, è stato fermato un ragazzo, che per evitare un controllo, ha spintonato e insultato un militare dell’Arma dei Carabinieri.

Il controllo dei Carabinieri sul territorio del Centro di Roma

Nel corso del fine settimana natalizio appena trascorso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nel cuore della Capitale, nelle periferie e nei comuni limitrofi. Ad esito della attività, concentrate soprattutto nelle zone maggiormente frequentate durante la movida, i Carabinieri hanno identificato oltre 300 persone e controllato circa 130 veicoli.

In serata, nell’area storica del quartiere Trastevere, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero un giovane che, al fine di sottrarsi ad un normale controllo su ponte Sisto, ha insultato, strattonato e spinto uno militare. Un altro giovane è stato sanzionato per il consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito. Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio hanno denunciato un 47enne italiano che, sottoposto ad un controllo in via Riano, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina. In zona Piazza Bologna, invece, i Carabinieri hanno identificato, e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, due giovani trovati in possesso di modica quantità di hashish.

I controlli a Ostia Lido

I Carabinieri di Ostia hanno denunciato un 37enne romano trovato in possesso di un motociclo rubato e un 46enne romano sorpreso alla guida della sua autovettura con patente revocata, senza copertura assicurativa e con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo. Sempre sul litorale, i Carabinieri hanno controllato diverse attività commerciali, rilevando violazioni amministrative in due ristoranti. I gestori sono stati sanzionati e i locali segnalati all’ASL per la mancata attuazione del piano di autocontrollo della gestione dell’esercizio.

Gli interventi a Bracciano e Subiaco

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, invece, ad esito dei controlli nell’area tra i comuni di Bracciano, Campagnano di Roma, Rignano Flaminio e Riano, hanno denunciato a piede libero 5 persone: un 35enne trovato in possesso di 25 g di cocaina; un 48enne e un 35enne fermati a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di 7 dosi di cocaina; un 23enne sorpreso con dosi di hashish e 340 euro occultati nella sua auto; un 39enne per guida in stato di ebbrezza. Segnalati alla Prefettura anche 3 giovani trovati in possesso di modica quantità di hashish e marijuana.

Controlli anche alle porte di Roma, dove i Carabinieri della Compagnia di Subiaco, nel corso di mirati posti di controllo alla circolazione stradali lungo le arterie di collegamento tra i comuni limitrofi e la Capitale, hanno denunciato un 38enne che fermato alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti esami medici e un 24enne romano trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Sanzionato anche un 41enne di Subiaco per ubriachezza molesta.