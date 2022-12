Sbranata dai suoi due rottweiler mentre prepara il pranzo di Natale: morta 68enne

Sbranata dai suoi due rottweiler. Una donna è stata aggredita e uccisa dai suoi cani. Una tragedia assurda quella successa a una 68enne, Iolanda Besutti, ieri 25 dicembre, a Concordia nel modenese. “Stavamo preparando il pranzo di Natale, davvero non ho idea di cosa sia successo”. Sono le parole della figlia della vittima, Alessandra, sconvolta e sotto choc.

I fatti

Era la tarda mattina di ieri, 25 dicembre, sì è consumato il dramma nel giardino di una villetta in via Santi. La 68enne, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, è stata aggredita e sbranata dai suoi cani. La donna, è stata trovata in gravi condizioni dai familiari rientrati a casa. Ma quei due rottweiler, di proprietà della vittima e del marito, non erano nuovi a episodi del genere, lo scorso febbraio avevano aggredito il giardiniere ferendolo gravemente a gambe e braccia. L’uomo è stato sottoposto a due interventi chirurgici.

Il racconto della figlia della vittima

“Credo che mamma andasse a portare il fieno ai cavalli – ha raccontato Alessandra –. Deve essere successo tutto nel giro di dieci minuti. È uno strazio, stavamo preparando il pranzo di Natale. Quando sono uscita mi sono accorta dopo un po’ che era a terra, i cani vicino a lei. Ho visto una pozza di sangue e lei mi ha detto ‘Non respiro’, quindi ho chiamato subito il 118. Una tragedia inspiegabile”.

Sul posto sono corsi gli uomini della Polizia locale, i Carabinieri e i sanitari del 118 per prestare soccorso alla donna per la quale purtroppo, però, non c’era già più nulla da fare. Le indagini vanno avanti per capire cosa sia successo, cosa abbia scatenato quella furia omicida dei due animali nei confronti della loro padrona.