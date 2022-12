Il cane distrugge e mangia i regali di Natale sotto l’albero: il video diventa virale su Tik Tok

C’è chi in questo momento sta facendo la corsa agli ultimi regali. E chi, invece, i regali li aveva già comprati. Con quel verbo declinato al passato perché ora sotto l’albero non c’è più nulla: solo carte, fiocchetti sparsi e mangiucchiati. Una brutta sorpresa per chi aveva cercato di anticiparsi un po’, di farsi trovare pronto per le feste: quei regali comprati con amore, pensati, lasciati sotto l’albero come vuole la tradizione. Che, forse, non ha messo in conto la presenza degli amici a quattro zampe. E la proprietaria di un cane, un dolce Husky, lo sa bene: qualche giorno fa si è svegliata e ha ritrovato il suo soggiorno distrutto. Dei regalini di Natale nessuna traccia, solo pacchetti scartati. Giusto con un po’ di anticipo e non da chi doveva riceverli.

Il video diventa virale su Tik Tok

Regali aperti, pacchetti distrutti, carte rosse sul tappeto. E fiocchetti sparsi un po’ ovunque. Questo è quello che si è ritrovata la padrona di casa quando si è svegliata la mattina: il suo amico a quattro zampe nella notte si era ‘divertito’ e aveva pensato bene di distruggere tutto. E a pochi giorni dal Natale.

Forse la donna avrebbe voluto arrabbiarsi, ma come poteva farlo davanti a quegli occhioni così dolci? L’amico a quattro zampe la mattina ha cercato di fare finta di nulla, continuava a passeggiare tra quei regali che aveva spacchettato nella notte. Forse si sentiva un po’ in colpa, sapeva di aver sbagliato. E di aver distrutto quei regali, che erano destinati ad altre persone. Quei regali di cui non resta nulla: solo carte.

Le reazioni

Alla donna non è restato che filmare tutto e condividere il video sui social, su Tik Tok, dove è diventato virale in poche ore. C’è chi ha ironizzato, ‘Ora dovrai spendere altri soldi per comprare altri regali’. E chi non è proprio riuscito a dire nulla davanti a quegli occhioni così dolci. Di quel cane che, forse, si era reso conto di tutto. Forse un Husky un po’ Grinch!

(Foto e video dal profilo Tik Tok @cashthealusky)