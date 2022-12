Roma, passa con il rosso e investe un uomo uccidendo il suo cagnolino: ‘Aiutatemi a cercare chi è stato’

Stava attraversando la strada insieme al suo cagnolino, all’incrocio tra via Vessella e viale Somalia, sulle strisce pedonali, quando per lui era verde e per le auto rosso. Ma un suv, proveniente da via Vessella, non ha rispettato il rosso del semaforo e lo ha preso in pieno, uccidendo sul colpo il cane, un piccolo maltese.

Il pirata della strada

II Municipio di Zayn, il piccolo maltese, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto tra giorni fa, mercoledì 21 dicembre, intorno alle ore 20:00. Marco era uscito per far fare una passeggiatina al cane quando, nell’attraversare la strada, neldi Roma , un Suv è arrivato a tutta velocità. Senza curarsi del semaforo rosso, ha travolto il pedone e il cane. Non solo: invece di fermarsi a soccorrere, ha accelerato ed è fuggito. Marco è stato soccorso da alcuni passanti ed è stato portato in ospedale: ha riportato una frattura alla tibia e ora è ingessato e immobile a letto. Ne avrà per parecchi giorni. Ma per, il piccolo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

“Chiunque abbia visto qualcosa, nel nome della civiltà, è pregato di contattarci al più presto”, si appella Maria, la moglie di Marco. “Grazie a chi ci darà qualche informazione”. La coppia, per colpa del pirata della strada, passerà un tristissimo Natale, senza il loro Zayn: cerchiamo almeno di aiutarli a trovare chi è stato a ucciderlo, per metterlo di fronte alle sue responsabilità.

Qui il post per contattare Maria: https://www.facebook.com/groups/465529353573892/permalink/5645286155598160/

I precedenti

Non è la prima volta che pirati della strada investono cani con i loro padroni e non si fermano a prestare soccorso. L’ultimo episodio avvenuto a Roma risale al 21 agosto, in zona Tor Bella Monaca. Una donna, a spasso con il suo cagnolino, lo ha visto morire mentre insieme stavano attraversando la strada. Una moto ha falciato l’animale, uccidendolo sul colpo. E, anche in quell’occasione, il pirata alla guida non si è fermato.