Roma, furti e risse alla stazione Termini: è allarme sicurezza

Roma. La zona adiacente alla stazione Termini fa paura. L’apprensione è presto spiegata per via dei fenomeni violenti che troppo spesso si verificano nei pressi dell’importante scalo romano. Basti pensare che l’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto domenica scorsa, quando un cittadino italiano è stato accoltellato per venti euro. I fatti sono avvenuti in via Giovanni Giolitti, a pochissima distanza dalla stazione. Sempre qui, la notte di San Silvestro è stata accoltellata una giovane turista da un coetaneo di origini polacche.

Roma, il video choc dell’accoltellamento a Termini (Attenzione! Immagini forti)

La paura che serpeggia alla Stazione Termini

La zona interessata è quella delle immediate vicinanze dell’importante scalo romano che, in particolare, comprende via Giolitti, via Marsala, Piazza del Cinquecento e via di Santa Bibiana. Quando arriva la sera, in via Marsala sono numerosi i clochard che si dirigono verso i dormitori, ovvero anfratti ricavati nello spazio tra un’arcata ed una colonna. Poco più avanti ci sono invece le prostitute che affollano i bed & breakfast presenti nelle strade oltre via Marsala dove lo stesso killer di Prati aveva cercato rifugio. Inoltre, nonostante la recente pulizia del sottopassaggio Turbigo nessuno ha il coraggio di avventurarcisi a piedi. Finito il tunnel si arriva in via Giolitti, strada strategica anche per lo spaccio.

Sulla strada ci sono una pizzeria, un bar ed il McDonald’s e spesso, chi gira di notte si ferma qui a mangiare ma non solo. Poco più avanti come detto, ci sono i portici dove spesso si rifugiano i senza fissa dimora e le risse per accaparrarsi quei pochi centimetri di letto non mancano. I cittadini, consapevoli del pericolo, si tengono alla larga ed anche i turisti si guardano bene dal fermarsi. Basti farsi un giro sui siti di viaggi e si possono leggere esperienze di ogni tipo. Turisti, residenti ma anche chi lavora qui sono esasperati ed ormai si sono anche abituati a convivere quotidianamente con la paura.