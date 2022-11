Roma, suv blocca l’uscita del palazzo: Nobili si arrampica sull’auto per uscire (FOTO)

Roma. Era parcheggiata esattamente davanti l’androne del palazzo impendendo ad ogni coinquilino di uscire o di entrare nel palazzo. Il tutto sotto la pioggia battente dei giorni scorsi. Una disavventura bella e buona quella che ha visto protagonista, suo malgrado, il politico di Italia Viva Luciano Nobili che ha poi denunciato l’accaduto sui social e non solo.

Costretto ad arrampicarsi sull’auto per uscire dal palazzo

Il suv si trovava ‘elegantemente’ parcheggiato fuori il portone di ingresso del palazzo impedendo a chiunque di entrare e di uscire. È accaduto lo scorso 19 novembre e per uscire dall’impasse Nobili si è visto costretto ad arrampicarsi sulla macchina e tornare, finalmente, ‘libero’. L’uomo ha denunciato l’accaduto sui social raccontando poi la sua avventura anche ai microfoni di L’Aria Che Tira, ospite in studio da Myrta Merlino. Il suv è stato poi sequestrato.

La denuncia sui social

‘Ieri sera, mentre volevo andare con mio figlio a partecipare all’iniziativa della notte bianca dei Musei in Musica, ho avuto la sventura di imbattermi nel record mondiale dell’inciviltà, nel campione del mondo della maleducazione e dell’idiozia’, inizia così il racconto di Nobili che poi aggiunge: ‘Un genio aveva ben pensato di parcheggiare il suo suv esattamente davanti al portone del palazzo in cui abito. E invece con diverse persone che avevano urgenza di uscire o di tornare a casa in uno stabile in cui vivono bambini piccoli, persone anziane, persone che hanno bisogno di assistenza, siamo rimasti bloccati. Sequestrati in casa, o senza la possibilità di farvi rientro, sotto la pioggia battente. Ringrazio la polizia e i vigili per l’intervento, ma sono state diverse ore poco piacevoli per tante persone a causa di un furbacchione che ora dovrà rispondere della violenza che ci ha usato. Non abituiamoci all’inciviltà’, tuona infine il politico.