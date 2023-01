Roma, sventata occupazione di locale ATER a Saxa Rubra

Si torna a parlare delle occupazioni delle case ATER, così come del Comune di Roma per gli alloggi del residenza pubblica, nel quadrante capitolino. Questa volta nella zona Nord della città, dove ignoti hanno provato a occupare un alloggio popolare nel quadrante di Saxa Rubra. Ancora una volta le segnalazioni degli inquilini sono state fondamentali per le forze dell’ordine, che subito si sono precipitate sul posto e messo in sicurezza l’appartamento.

Roma, la tentata occupazione di un appartamento ATER a Saxa Rubra

E’ stata rapida l’operazione delle pattuglie del gruppo XV Cassia le quali, domenica nella tarda serata, sono intervenute in Via delle Galline Bianche n.82 per una presunta occupazione di un immobile. Giunti sul posto gli agenti hanno subito rilevato l’ effrazione con contestuale sostituzione della serratura dell’appartamento; al suo interno non è risultato esservi nessuno e così di concerto con il fabbro contattato sono tornati la mattina successiva per procedere alle operazioni di riapertura e messa in sicurezza dell’immobile. L’appartamento è stato allarmato e riconsegnato prontamente all’Ater per la riacquisizione.

Dopo i casi di Nuova Ostia, l’episodio ci riporta sull’annale problema della gestione delle case popolari a Roma. Ancora giri criminali, sparsi in tutte le aree della Capitale, continuano a occupare alloggi popolari, per mettere in piedi dei veri e propri subaffitti che danneggiano la collettività e soprattutto gli Enti addetti all’edilizia pubblica all’interno del territorio romano. Spesso a muoversi sono gruppi di persone, che armati di attrezzi da scasso, in pochi minuti si inseriscono negli appartamenti.

Una storia già letta in tante zone di Roma, come Tor Bella Monaca, Tor di Nona, Corviale, Acilia o la stessa Ostia Lido. Nelle ultime due settimane, già la seconda volta i vigili intervengono su questo tipo di dinamica, sventando l’occupazione di un locale popolare all’interno del territorio capitolino. Eppure, tutto ciò denota l’insicurezza di questi spazi.