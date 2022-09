Roma, tentano furto in abitazione: ‘beccato’ 30enne, caccia ai complici

Roma. Stavano armeggiando nelle vicinanze di un’abitazione. Erano in tre ad agire e la loro presenza non è passata inosservata. All’arrivo delle forze dell’ordine i tre hanno provato a scappare ma per uno di loro la fuga è stata breve. Arrestato dai militari, ora è caccia ai complici.

Tentato furto in abitazione: la segnalazione

A far scattare l’allarme un cittadino il quale ha segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri che tre persone sospette stavano armeggiando nei pressi di un’abitazione. Alla luce di ciò, sono state immediatamente inviate sul posto le pattuglie che già stavano gravitando in zona per alcuni specifici servizi di prevenzione. Tuttavia, alla vista delle “gazzelle” in tre hanno tentato di darsi alla fuga in direzioni diverse ma per una di loro la fuga è durata poco.

L’arresto

È stato infatti arrestato un cittadino romeno di 30 anni, con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora. L’uomo è gravemente indiziato di concorso in tentato furto in abitazione. Ad intervenire i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana, coadiuvati dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli e della Stazione Roma Nomentana.

La refurtiva

L’indagato è stato bloccato mentre i suoi due presunti complici sono riusciti a far perdere le loro tracce. A seguito di un’accurata ispezione della zona, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato guanti, cacciaviti ed altro materiale utile al prosieguo delle indagini, il tutto abbandonato sotto alcuni veicoli in sosta.