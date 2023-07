Roma: trovato il corpo carbonizzato di un 55enne

Dramma ieri sera a Roma dove un uomo è morto carbonizzato in un incendio. La vittima, che viveva in una baracca in Via Appia Nuova all’altezza del civico 769, aveva 55 anni. L’allarme è scattato intorno alle 21.00 di ieri domenica 2 luglio 2023: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le volanti della Polizia di Stato unitamente ai colleghi del Commissariato Tuscolano, e i mezzi del 118.

Incendio a Roma, a fuoco baracche in Via Appia Nuova, morto un uomo

I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme impedendo che il rogo si propagasse ulteriormente. Purtroppo però per l’uomo, probabilmente di nazionalità romena, non c’è stato nulla da fare: il 55enne è stato trovato senza vita carbonizzato. Evacuate per precauzione anche le altre casupole, sempre abitazioni di fortuna, presenti nelle vicinanze. In corso di accertamento le cause dell’incendio. La salma della vittima è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita presso il Policlinico di Tor Vergata. Nella circostanza non risultano altre persone ferite.

