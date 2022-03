Roma, va a fuoco un capannone di Ferrovie dello Stato: struttura divorata dalla fiamme

Roma. Un capannone è andato a fuoco proprio nelle ultime ore, all’interno di un’area di proprietà delle Ferrovie dello Stato Italiane, creando panico e scompiglio. Le fiamme sono divampate intorno alle 9,30 circa di questa mattina, martedì 15 marzo. Per fortuna, ora, la situazione è ritornata sotto controllo senza feriti o criticità.

Incendio a Roma questa mattina

I vigli del fuoco hanno immediatamente inviato sul posto la squadra di Tuscolano (3/A) con un’autobotte (AB12) in via Prenestina n.175. Le fiamme avevano assediato completamente la struttura, non è stato facile sedale l’incendio ma alla fine la situazione è ritornata sotto controllo.

Capannone distrutto

E’ molto probabile, in base alla condizioni in cui versava la struttura all’arrivo degli operatori, che l’incendio fosse già iniziato da qualche tempo. Sul posto sono intervenuti, poi, anche gli agenti di Polizia. La struttura è completamente inagibile perché distrutta, ma era in disuso da diverso tempo.