Roma, incendio al palazzo, otto appartamenti evacuati: residenti intossicati soccorsi sul terrazzo

Paura nella notte a Roma dove un incendio ha fatto scattare l’evacuazione di gran parte di una palazzina, con le famiglie di otto appartamenti fatte uscire in strada. Alcuni residenti, a causa del fumo inalato, sono stati portati sul terrazzo condominiale e soccorse dal personale medico. E’ successo intorno alle 4.00 in Via Tor de Schiavi al civico 230.

Incendio in Via Tor de Schiavi a Roma

Sul posto sono intervenute diverse squadre operative dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma. Il rogo, per cause in corso di accertamento, è scoppiato al quinto piano della palazzina. L’abitazione interessata dal rogo è stata resa inagibile mentre otto appartamenti sono stati evacuati, come visto.

Persone intossicate

Altri appartamenti, in particolare al quarto e quinto piano dello stabile, sono stati interdetti per aver riportato diverse lesioni ai solai. Sette residenti sono stati portati sul terrazzo di copertura del fabbricato e soccorsi dal personale sanitario a causa del fumo inalato. Non risultano al momento altre persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e la Polizia di Roma Capitale.

Leggi anche: Spaventoso incendio a Roma, a fuoco un deposito: alta colonna di fumo nero (FOTO)