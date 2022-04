Roma, vandalo ‘beccato’ dai social: gettava i monopattini nel sottopasso

Roma, vandalo colto sul fatto grazie ad alcuni video che hanno fatto il giro del web. L’uomo viene ripreso mentre si avvicina al sottopasso di Corso d’Italia dove decide di afferrare i monopattini sharing e gettarli sotto. Ma non solo, l’uomo compie la stessa azione anche con due bicilette a pedalata assistita con assoluta nonchalance. Probabilmente potrebbe essere la stessa persona che da circa due mesi butta i mezzi elettrici sharing nel sottopasso di Corso Italia.

Il video del vandalo che gettava i monopattini nel sottopasso

Grazie a un video pubblicato sul canale Instagram “Welcome To Favelas“, l’accaduto è diventato virale ed è scattata la caccia al vandalo partendo dai vari indizi ricavati proprio dalle immagini. Già da diversi mesi ci sono stati nel sottopasso di Corso d’Italia atti vandalici simili, dove mezzi elettrici sharing venivano scaraventati di sotto.

L’uomo ripreso indossava una giacca marrone e pantaloni scuri. Le riprese sono state effettuate da alcuni ragazzi che passavano lì vicino. Ma non è stata fatta solo una ripresa. Probabilmente la stessa persona, o un suo compagno di atti vandalici, è stato filmato in un’altra occasione mentre gettava altri mezzi elettrici nel sottopasso con addosso una giacca rossa. Non si sa ancora quindi se il vandalo sia solo uno o se invece siano una coppia o più persone.

Le condizioni dei sottopassi di Porta Pia

Tuttavia, sembrerebbe che le condizioni dei sottopassi di Porta Pia non siano pessime solo per atti di vandalismo simili. Ma anche, e soprattutto, per la sporcizia che si trova accumulata di giorno in giorno sempre di più. Nonostante le continue pulizie di Ama le condizioni non migliorano. Questa situazione è stata denunciata anche da Luca Laurenti sul suo profilo Facebook con un video in cui fa notare non solo le biciclette e i monopattini buttati lungo le scale ma anche tutti i rifiuti di plastica che galleggiavano nella melma.

Le denunce fatte all’inizio dell’anno

Le denunce degli atti di vandalismo riscontrati in fondo al sottopasso in zona Porta Pia sono state fatte presenti già all’inizio dell’anno. Decine di monopattini e bicilette infatti da tempo vengono trovate buttate in diversi punti. A tal proposito ci fu un intervento di bonifica dell’Ama il 21 Febbraio che però ad oggi risulta inutile.