Follia a Roma: 31enne prende a pugni un giovane e gli ruba il monopattino

E’ stato arrestato prima per spaccio perché pusher sorpreso all’interno di un’area pedonale di via Flavio Stilicone durante un servizio antidroga degli agenti di Polizia il 6 ottobre scorso, poi una volta fermato è stata notata la somiglianza con uno dei due autori di una rapina ai danni di un giovane. Sì, perché l’uomo finito in manette, un 31enne romano, avrebbe picchiato violentemente con pugni sul volto un ragazzo con il solo obiettivo di portargli via il suo monopattino elettrico.

Leggi anche: Roma. ‘Sto lavorando, mi fate passare’?: rider picchiato da un gruppo di giovani ubriachi

Roma: lo picchiano e gli rubano il monopattino

I due rapinatori, dopo averlo fatto cadere a terra aprendo bruscamente lo sportello lato guida della loro auto, lo hanno colpito violentemente con dei pugni sul volto e quando ancora era in terra si sono impossessati del monopattino caricandolo sull’auto, per poi darsi alla fuga. Gli elementi indiziari raccolti hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di richiedere e ottenere una misura cautelare agli arresti domiciliari, misura che è stata eseguita lo scorso 15 febbraio. P. M., romano di 31 anni, è stato poi fermato in piazza San Giovanni Bosco dagli stessi poliziotti del commissariato Tuscolano.