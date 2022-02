Roma. ‘Sto lavorando, mi fate passare’?: rider picchiato da un gruppo di giovani ubriachi

Stava facendo il suo lavoro, forse erano le ultime consegne e sarebbe dovuto ritornare a casa. E invece, ha dovuto fare i conti con un gruppetto di giovani, che ha cercato di ostacolarlo, di non farlo passare. Poi lo ha aggredito a calci e pugni. Vittima un fattorino, che intorno alle 4.15, è stato accerchiato da diversi ragazze, forse ubriachi, in Piazza delle Cinque Lune, nel centro di Roma.

Roma: rider picchiato da un gruppo di giovani

Il rider stava facendo il suo lavoro quando avrebbe chiesto a un gruppo di giovani di spostarsi per farlo passare. Una richiesta lecita, niente di così assurdo. Eppure, i ragazzi hanno risposto con la violenza: lo hanno aggredito con calci e pugni. Il fattorino è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti, mentre sul caso indagano i Carabinieri, che ora stanno cercando di dare un volto e un nome ai responsabili, che nel frattempo si sono dileguati.