Roma, la consegna del rider si trasforma in tragedia: travolto dal bus, è grave

Stava effettuando una consegna con la bici quando si è scontrato con un autobus. E’ questo quanto accaduto oggi pomeriggio a Roma sulla Via Ostiense dove un giovane rider è rimasto coinvolto in un terribile incidente con un bus turistico. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30 di oggi lunedì 7 febbraio 2022.

Grave incidente in Via Ostiense: scontro tra rider e pullman turistico, 29enne in condizioni critiche

Lo scontro si è verificato esattamente in via Ostiense in corrispondenza dell’intersezione con Via Giovanni da Empoli. Ad avere la peggio è stato il giovane rider, un 29enne di nazionalità Bengalese, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del gruppo VIII Tintoretto che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio