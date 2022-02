Terribile incidente sulla Via del Mare: 27enne di Pomezia in gravi condizioni

E’ in gravi condizioni il giovane rimasto coinvolto oggi pomeriggio nel sinistro avvenuto sulla Via del Mare a Pomezia. A scontrarsi, lo ricordiamo, sono stati un’auto e una moto proprio davanti all’Ospedale Sant’Anna. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 27enne del posto, che è stato trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma. La sua prognosi resta riservata.

Grave incidente sulla Via del Mare a Pomezia: 27enne in condizioni critiche

L’impatto è avvenuto intorno alle 15.30. Stando alle prime informazioni disponibile l’auto, condotta da un 84enne di Ardea stava svoltando per entrare nel parcheggio della clinica e non si sarebbe accorto dell’arrivo del motoveicolo; in quel momento è passato infatti il ragazzo a bordo dello scooter con quest’ultimo che stava procedeva verso Via dei Castelli Romani. L’impatto è stato violento ed il giovane è stato sbalzato sull’asfalto.

Grave incidente a Pomezia oggi 7 febbraio 2022

Sul posto sono intervenuti i gli Agenti della Polizia Locale di Pomezia che hanno provveduto ad effettuare i rilievi dell’incidente. Le operazioni sono andate avanti per oltre un’ora. Ripercussioni al traffico sono state registrate lungo la Via del Mare sia in direzione Torvaianica che verso Via dei Castelli Romani.