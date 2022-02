Pomezia, grave incidente sulla Via del Mare: scontro auto moto, centauro in Ospedale (FOTO)

Grave incidente sulla Via del Mare a Pomezia oggi pomeriggio proprio davanti alla Casa di Cura Sant’Anna. Il sinistro ha coinvolto, per cause ancora in fase di accertamento, un motoveicolo e un’auto. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato portato al Pronto Soccorso in codice rosso. L’incidente si è verificato intorno alle 15.30. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale di Pomezia con alcune pattuglie che stanno eseguendo i rilievi.

