Roma, Via della Magliana: lavori da poco meno di una settimana e strada già distrutta (FOTO)

Roma. Erano terminati all’incirca una settimana fa, i lavori di riassestamento stradale su Via della Magliana, a Roma. Nemmeno il tempo di apprezzare l’asfalto nuovo di zecca gettato sulla strada che già ci sono le prime toppe e i primi cedimenti. Come è possibile evincere dalla foto, le buche all’altezza del civico 263, si sono già create nell’arco di pochi giorni.

Poi, per non dare nell’occhio, hanno subito provveduto a riempirle con alcune ”toppe” e cioè calando dell’asfalto nelle crepe createsi. Ma il risultato è stato l’opposto: le toppe si vedono eccome, anzi, creano sconforto tra coloro che hanno atteso tanto per l’inizio dei lavori su quella strada. Il dubbio sulle modalità e l’efficienza dei lavori, inevitabilmente, serpeggia tra i cittadini che ci hanno inviato la segnalazione.