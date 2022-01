Roma, mamma e figlia di 6 anni travolte mentre attraversano la strada

Ennesimo investimento a Roma. Una mamma e sua figlia di sei anni sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada ieri pomeriggio lungo Viale XXI Aprile. Immediatamente sono state soccorse e portate d’urgenza in Ospedale. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale del gruppo Sapienza.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.30 di ieri, lunedì 17 gennaio 2022, esattamente all’intersezione con Via Barracco. Mamma e figlia, nonostante il grande spavento, non hanno riportato conseguenze gravi. La donna, di 45 anni, è stata portata all’Umberto I mentre la bimba al Bambino Gesù di Roma. A centrarle in pieno un uomo 45enne alla guida di una Toyota Aygo.

Ennesimo investimento nella Capitale

Si allunga quindi la sequenza di investimenti che hanno interessato Roma in questi primi giorni dell’anno. Meno di una settimana fa un pedone è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada a Largo Luigi Guanella all’altezza dell’incrocio con via Aurelia Antica. Lo stesso giorno una donna e una bimba di 5 anni erano state investite in viale Bruno Rizzieri, in zona Cinecittà Est. A Ostia comunque il bilancio più grave con ben due investimenti mortali: il primo sul lungomare all’altezza dello stabilimento Kursaal, e il secondo dove ha perso la vita una donna , proprio all’intersezione tra via del Mar Rosso e via Mare di Bering.