Roma, via libera di Gualtieri al termovalorizzatore: “Il più moderno e avanzato al mondo, gara entro agosto”

Roma. Uno dei problemi maggiormente sentiti della città è senz’altro rappresentato dai rifiuti e il dibattito sul termovalorizzatore – che rappresenta uno dei temi cardine della giunta Gualtieri e, dall’altro – resta molto caldo e sentito, nonché divisorio per la politica. Ora, intervistato da TgCom24 il Sindaco Gualtieri pare avere le idee chiare in merito: “Sul termovalorizzatore ho potuto, secondo i tempi e le procedure, ricevere la relazione preparata dai tecnici che hanno esaminato la proposta di Acea. La relazione è positiva: dal punto di vista tecnico sarà un impianto all’avanguardia, oltre i migliori livelli esistenti, forse l’impianto più avanzato al mondo”.

La gara è prevista per il mese di agosto e “Roma avrà il suo impianto per trasformare i rifiuti in energia e non mandarli in giro per l’Europa”, continua ancora il primo cittadino che poi aggiunge: “Sulla raccolta dei rifiuti, si sta lavorando, con alti e bassi. Ma spesso questi bassi sono legati proprio agli sforzi di modernizzazione dell’azienda, che richiedono di trasformare metodi e procedure. Il miglioramento del servizio è stato registrato, sebbene sia al di sotto di quello che vogliamo”.

Le criticità

Le criticità, tuttavia, non sono mancate come afferma lo stesso Gualtieri: “Negli ultimi giorni ci sono state criticità superiori a quanto ci aspettavamo, e stiamo lavorando con l’azienda per capire il perché: una prima risposta è legata alla manutenzione dei mezzi. Dove c’è la modernizzazione della catena, il cambiamento produce criticità. Dunque in questi giorni c’è stato un peggioramento. Siamo consapevoli che c’è tantissimo da fare”.

La partecipazione di Gualtieri al Pride

Invece, il Roma Pride è previsto per il prossimo 10 giugno ed anche in questo caso le polemiche non sono mancate. Polemiche nate soprattutto in relazione alla revoca del patrocinio da parte della Regione Lazio. Revoca rispetto alla quale il presidente Rocca si è detto disposto a trattare a patto di ricevere le scuse da parte di Mario Colamarino, portavoce della manifestazione e presidente del Circolo Mario Mieli. Ora, al netto delle polemiche, Gualtieri ha invece reso noto che sarà in piazza aggiungendo anche come il “Pride sia una bellissima occasione, io ci sarò con grande gioia e queste polemiche sono assurde”.