Termovalorizzatore Roma, Gualtieri: ”Si farà”, ma fa a testate con il PD di Schlein

Roma. La questione del termovalorizzatore della Capitale è un asse portante della politica di Gualtieri, ed è stato anche uno degli inneschi, lo ricordiamo, che ha comportato la caduta del Governo Draghi. Ora, però, ecco che il tema ritorna nuovamente in auge nell’agenda politica nazionale.

Termovalorizzatore a Roma, nascono gli schieramenti: pro e contro Gualtieri

Il termovalizzataore di Gualtieri: a testate con il PD di Schlein

Anche perché la questione è abbastanza chiara: il Sindaco Gualtieri non rinuncerà mai all’opera da 600 milioni di euro nemmeno dinanzi alle nuove pressioni che arrivano dalla sua collega di partito, Elly Schlein. “Su rifiuti e termovalorizzatore la questione impianti è stata affrontata da questa amministrazione come una necessità per evitare che in una città come Roma la spazzatura si accumuli per le strade. Il termovalorizzatore si farà, poi che alla Schlein non piaccia è semplicemente una sua opinione personale che va rispettata”, ha spiegato nella mattinata Gualtieri in occasione di una intervista condotta da Omnibus.

L’inceneritore a Santa Palomba e i rifiuti verso Amsterdam

Il termovalorizzatore, alias inceneritore, fa discutere, e tanto. Proprio negli ultimi giorni, contro l’impianto che il Campidoglio vorrebbe realizzare nella zona di Santa Palomba (estrema periferia Sud della Capitale), si è schierato Sandro Ruotolo, neodirigente dem. Nonostante tutto il pressing, gli scetticismi, le opposizioni e le criticità del tema, il Sindaco Gualtieri non ne vuol sapere. Tira dritto per la sua strada. Anche perché, a quanto pare, per il momento, una soluzione per tamponare sono i treni che settimanalmente vengono caricati di rifiuti capitolini e spediti direttamente verso Amsterdam, convogli pronti a tutto, anche a raddoppiare i viaggi da 900 tonnellate a convoglio. La destinazione? Proprio un termovalorizzatore, quello della capitale olandese. Nel futuro di Roma, per il momento, sembra esserci un’alternativa: l’inceneritore Ama-Acea a Santa Palomba. Il prezzo da pagare è alto: fare a botte con il nuovo PD a trazione Schlein.