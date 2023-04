Termovalorizzatore a Santa Palomba, bocciato l’odg del M5S. Il Sindaco: ‘L’impianto si farà’

Giuseppe Conte, leader del M5S, aveva presentato all’ordine del giorno della Camera contro il termovalorizzatore, che ha trovato la ferma opposizione del Pd, del centrodestra e del Terzo Polo. Si è trattato di ben 246 voti che hanno bocciato l’odg. Una reazione che sicuramente ha consentito al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri di tirare un sospiro di sollievo in merito alla realizzazione dell’impianto il cui progetto è previsto nella periferia a Sud della Capitale.

Il Sindaco ribadisce l’importanza del progetto

Deciso a portare avanti il suo programma, il primo cittadino ha dichiarato a La Repubblica: “Il nostro piano rifiuti si ispira esattamente ai principi dell’economia circolare e poi c’è una quota residua che può andare in due posti: o in discarica o nel termovalorizzatore. L’Europa dice di minimizzare le discariche, quindi: termovalorizzazione. Ma se deve andare in termovalorizzatore è più logico, amico dell’ambiente ed economico che vada in un termovalorizzatore vicino e non sul camion che attraversa l’Europa per andare su un altro termovalorizzatore”.

Gualtieri evidenzia che l’odg dei pentastellati è stato ‘provocatorio’

Gualtieri si è detto pronto anche a un confronto sull’inceneritore e facendo specificatamente riferimento alla mozione del M5S ha sottolineato che si è trattato di “un odg provocatorio che non hanno alcun senso”. Il sindaco ha, poi, precisato come “il piano rifiuti è ormai vigente e prevede il termovalorizzatore”.

Per quanto negli ultimi giorni i pentastellati avevano sollecitato la segretaria del Pd a esprimersi sull’opera, la Schlein aveva preferito restare in disparte, non proferendo parola sul progetto tanto discusso. Solo di recente ha lasciato una dichiarazione in merito specificando che la scelta era antecedente alla sua elezione.

A questo punto le perplessità sulla realizzazione del termovalorizzatore che verrà realizzato a Santa Palomba, sembra davvero aver superato ogni titubanza. Il progetto sembra, ora, davvero in procinto di prendere il via. Adesso sarà solo una questione tecnica.