Termovalorizzatore a Roma, nascono gli schieramenti: pro e contro Gualtieri

Il termovalorizzatore è un tema che non trova un accordo. Il progetto è fortemente voluto dal sindaco Roberto Gualtieri, ma la questione è ancora aperta, visto che sono nati dei veri e propri schieramenti anche all’interno di dem tra chi sostiene l’idea del primo cittadino e chi è contrario.

Il progetto da 93 milioni di euro

Il progetto da 93 milioni di euro dovrebbe servire a smaltire 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati l’anno. Ma l’ambizioso progetto ha trovato l’opposizione di ambientalisti e non solo che hanno presentato ricorso al Tar contro la realizzazione dell’inceneritore. E, a breve, il giudice amministrativo, che ha negato la sospensiva, sarà chiamato a pronunciarsi. Ma, a preoccupare di più è la posizione della segretaria del Partito democratico, Elena Ethel Schlein che, almeno finora, sull’argomento ha preferito non pronunciarsi. I timori nascono dal fatto che la segretaria del pd ha nominato come responsabile Ambiente Annalisa Corrado che è la fondatrice di Green Italia e il cui pensiero sul termovalorizzatore è chiaramente contro l’impianto.

Il partito democratico ancora incerto sulla posizione da prendere

La posizione dei cinquestelle è chiara da tempo. Il contrasto al progetto dei pentastellati è stato manifestato e ora sono proprio loro a sollecitare la Schlein che, al momento, ancora si mantiene fuori dalla questione. Tutto questo mentre il presidente dei del, Stefano Bonaccini, appoggia incondizionatamente il sindaco di Roma, mentre solo qualche giorno fa il nuovo responsabile alla Cultura dem, Sandro Ruotolo, aveva chiesto di interrogare i romani sulla questione termovalorizzatore con un referendum. Insomma anche all’interno del Partito democratico le idee, per il momento sembrano essere tutt’altro che chiare, in merito alla realizzazione di un impianto che dovrebbe entrare in funzione già entro l’estate del 2026. Bisognerà aspettare l’incontro di venerdì prossimo quando la segreteria del pd si riunirà per vedere quale saranno le posizioni che i vari esponenti prenderanno sul termovalorizzatore.