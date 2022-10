Roma, violentata in auto all’uscita da un locale: caccia allo stupratore

Stava trascorrendo la serata in un ristorante di via Valignano alla Garbatella quando, ieri sera poco prima di mezzanotte, è uscita per raggiungere la sua macchina al cui interno doveva andare a prendere qualcosa La donna, per, una volta aperta la portiera della sua auto è stata sorpresa alle spalle da un uomo che l’ha spinta all’interno dell’abitacolo. Ne è nata una colluttazione e un tentativo di violenza sessuale.

L’intervento dei passanti

La 40enne romana, quando è stata aggredita, ha iniziato a urlare tanto da richiamare l’attenzione di passanti che sono intervenuti spaventando l’aggressore che è scappato via.

Subito è stato dato l’allarme alla Polizia che è accorsa con i colleghi della scientifica per svolgere tutti i rilievi necessari a dare, nel minor tempo possibile, un nome al “mostro”.

Gli investigatori stanno anche verificando l’esistenza di video fuori dai locali presenti nella zona per cercare di identificare l’aggressore, dopo ovviamente aver sentito quanti sono accorsi sulla scena per prestare soccorso alla donna, che intanto nell’immediatezza dei fatti è stata portata in ospedale per essere sottoposta alle cure del caso.