Orrore nel X Municipio, 15enne violentata dagli amici del fidanzatino (loro complice): arrestati due ragazzi

Prima le propongono il sesso di gruppo poi, al suo rifiuto, la obbligano a consumare un rapporto sessuale con loro, tenendola ferma a turno. Vittima una minorenne del X Municipio, trascinata per di più in quell’orrore dal fidanzatino di 16 anni. Un dramma nel dramma dunque, con la giovane che sarebbe stata abusata proprio sotto gli occhi del suo ragazzo.

Sesso orale con la forza in auto

Quello che raccontiamo potrebbe sembrare una storia di fantasia, invece è realtà e vede coinvolta una ragazza precipitata in un incubo finito solo grazie all’intervento degli agenti del X Distretto, che nei giorni scorsi hanno arrestato due ragazzi maggiorenni e indagato un 16enne, fidanzato della vittima. Tutti e tre sono responsabili di aver compiuto atti sessuali nei confronti di una minore, agendo con violenza e abusando della sua condizione di inferiorità psichica. La giovane lo scorso anno aveva iniziato una relazione con un ragazzo di un anno più grande. Rapporto interrotto dopo che il ragazzo – così come raccontato agli investigatori – aveva fatto salire la 15enne in auto con due suoi amici.

E questi, con il benestare del fidanzato, nel settembre dello scorso anno le avevano proposto di consumare un rapporto sessuale di gruppo. Al diniego della ragazza, è scattata la violenza. Hanno iniziato a palpeggiarla, poi l’hanno costretta, tenendola ferma a turno, a un rapporto orale, mentre il fidanzato guardava indifferente, senza intervenire in sua difesa. Non solo, dopo due mesi, l’episodio si ripete. Ma stavolta la 15enne lascia definitivamente il fidanzato, a cui inizialmente aveva voluto dare un’altra chance, soggiogata dal potere che aveva su di lei.

La denuncia

La ragazza, distrutta psicologicamente, riesce dopo diverso tempo a confidarsi con la mamma, che si accorge che qualcosa non va in sua figlia. Ed è proprio la mamma a rivolgersi alla polizia insieme alla 15enne. Il racconto della ragazza agli inquirenti fa scattare le indagini, che hanno portato a individuare i due ragazzi maggiorenni e il fidanzatino della giovane. Per i due più grandi il Gip ha disposto l’arresto: per loro l’accusa è di aver compiuto atti sessuali nei confronti di una ragazza di giovanissima età. Indagato, invece, l’ex fidanzato: la sua posizione è ancora da chiarire.

Pericolo revenge porn

Gli investigatori stanno analizzando i diari della ragazza, oltre ai cellulari di tutti gli indagati. Gli agenti stanno verificando le loro chat e, soprattutto, le immagini conservate nei loro device.

L’abuso sulla 15enne

Quello che emerge da questa vicenda è una prima verità, l’abuso dei più forti contro i più deboli, un’amara verità non semplice da accettare. Ma una seconda verità, sempre connessa alla violenza, rischia di non essere compresa: quella in base a cui ogni violenza tendenzialmente tende a essere negata e occultata nella sua consistenza e nelle sue conseguenze. Fortunatamente questa volta la ragazza ha avuto la forza e il coraggio di denunciare.

