Sciopero a Roma martedì 8 marzo 2022, a rischio bus, metro e treni: orari e fasce garantite

Sciopero, Roma. L’8 marzo è una giornata importante, non soltanto per il suo forte valore simbolico, il quale ha rischiato fin troppo spesso di diventare solamente oggetto di trend e post sui social. Ma soprattutto per la rinnovata consapevolezza nei confronti della questione femminile che porta con sé. Una consapevolezza sociale che viene, quest’anno proprio grazie ad uno sciopero generale, resa ancora più ferrea e granitica.

Anche Atac aderisce allo sciopero generale

Il trasporto pubblico romano è, dunque, a rischio, a causa dell’adesione allo sciopero generale di 24 ore da parte dei sindacati Cobas, Cub e Usb. L’agitazione e lo stop ai lavori, interesserà anche la rete Atac (bus, tram metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord). Così come le linee bus gestite dalla Roma Tpl e quelle della Cotral. Il servizio, tuttavia, sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Possibili gli stop dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

I motivi dello sciopero dell’8 marzo

Le motivazioni sono implicite già nella data scelta per lo sciopero: contro lo sfruttamento del lavoro femminile; contro il tracimare dello stato sociale e della sanità in ambito privatistico; contro la divisione sessuale del lavoro; contro la crescente violenza verso le donne. E ancora: per una scuola pubblica che garantisca il diritto allo studio, e per il lavoro stabile e reddito soddisfacente. Per servizi pubblici che evitino di scaricare sulle donne tutto il lavoro di cura e di assistenza; per l’uscita immediata dallo stato di emergenza. Contro la violenza di genere, contro ogni discriminazione, contro la divisione sessuale sul lavoro e il razzismo; contro la precarietà, contro la privatizzazione dello Stato sociale.

Accessibilità

Durante le ore interessate dallo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Biglietti e parcheggi

Inoltre, non sarà garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione