Sei nazioni di rugby a Roma, Italia-Irlanda il 25 febbraio: biglietti e strade chiuse

Dalle 15,15, allo stadio Olimpico, Italia-Irlanda, per il Sei Nazioni di rugby. Per l’occasione Roma Servizi per la Mobilità ha realizzato la guida Roma Gioca Sostenibile, per raggiungere l’area del Foro Italico con il trasporto pubblico e utilizzando, se si vuole, la bicicletta per coprire una parte del percorso.

La mobilità per il “Sei Nazioni” di rugby del 25 febbraio 2023

Le linee di riferimento sono il tram 2, che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini e la linea di bus 32, che ferma davanti alla stazione metro di Ottaviano (linea A) e raggiunge l’Olimpico. L’impianto sportivo è poi raggiunto dai collegamenti bus: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini) e 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini). Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A.

Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio. Su Roma Gioca Sostenibile sono indicati i percorsi e le linee per lo stadio, ci sono poi le informazioni per l’acquisto dei titoli di viaggio, le regole per il trasporto della bici in metro e su bus e tram, le indicazioni sulle aree di sosta per le persone con disabilità e per le biciclette. A proposito di sosta, chi dovesse scegliere di venire allo stadio con l’auto, le aree di parcheggio dedicate a chi ha il biglietto per la partita sono nelle zone di piazzale Clodio e di viale della XVII Olimpiade-Villaggio Olimpico.