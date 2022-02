Sei le persone arrestate in poche ore, migliaia le dosi di droga sequestrate. Questo l’esito dei controlli svolti dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, nella zona di Tor Bella Monaca, nella nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia. I sei arresti sono accusati detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una di queste dovrà rispondere anche di oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale.

Leggi anche: Roma, si contendono un ragazzo: 14enne accoltella una 17enne e la manda in ospedale in codice rosso

Spaccio di droga a Tor Bella Monaca: 6 arresti in poche ore

E’ stato notato aggirarsi con fare sospetto e questo ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, che lo hanno perquisito. In manette un cittadino del Marocco di 35 anni, che è stato trovato con 8 dosi di cocaina addosso, per un peso di circa 5 g e con la somma contante di 105 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. La stessa sorte è toccata a un giovane romano, un 20enne, che è stato notato nei pressi della stessa piazza di spaccio in possesso di ben 32 dosi di cocaina del peso di circa 15 g., e della somma contante di 450 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita. E ancora, sempre un 20enne romano, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG è stato fermato per un controllo, perquisito dai militari, è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina del peso di circa 11 g., e della somma contante di 980 euro. E non finisce qui. I militari hanno arrestato un 31enne romano, che cercava di nascondere una busta sotto un’auto parcheggiata in via dell’Archeologia: all’interno sono state trovate ben 14 dosi di cocaina del peso di circa 9 g. e la somma contante di 20 euro.

Controlli a Tor Bella Monaca

Tra gli arrestati anche due donne di 40 e 18 anni, entrambe disoccupate e con precedenti, sorprese con fare sospetto in due distinte attività antidroga. La prima è stata perquisita e trovata in possesso di 6 dosi di cocaina, 8 di crack, 24 di hashish e 21 di eroina per un peso complessivo di circa 40 grammi, e della somma contante di 270 euro, mentre la 18enne è stata trovata in possesso di 11 dosi di cocaina e una di hashish, per un peso complessivo di circa 9 grammi. Proprio quest’ultima, nel corso dell’identificazione ha cercato di sottrarsi ai controlli ed è per questo che dovrà rispondere anche di violenza e resistenza a pubblico Ufficiale. Tutti gli indagati sono stati portati in Tribunale, poi alla fine dell’udienza gli arresti sono stati convalidati.