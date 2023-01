Stalking a Roma, minaccia e perseguita l’ex fidanzata: ragazzo rischia il processo

Un ragazzo ha perseguitato l’ex fidanzata e aggredito il suo nuovo fidanzato di lei. Per un giovane 22enne di Roma è stato chiesto il processo: è accusato di stalking e di lesioni. Il gup deciderà il 9 febbraio.

Fa stalking verso l’ex: rischia il processo un 22enne romano

Succede in un liceo della capitale. I due giovani si sono lasciati da circa un anno, ma lui non accetta la fine della relazione. Il 22enne inizia così a inviare messaggi alla ex fidanzata alternando parole amorevoli con cui chiede alla ragazza di tornare insieme a messaggi intimidatori e minacce, a volte arrivando anche a utilizzare epiteti offensivi. La ragazza, data l’insistenza e la violenza verbale del suo ex ha così iniziato a vivere in un perenne “stato d’ansia”.

Molte volte il giovane si è fatto trovare davanti a scuola, ha anche creato diversi profili Instagram per poterle mandare messaggi intimidatori a qualsiasi ora del giorno e della notte. Un giorno il giovane arriva a supplicarla di tornare insieme dicendole: ” Non mi importa se mi denunci voglio solo che mi parli”. Dopo vari messaggi e audio riceve un ammonimento dalla Questura con cui si sarebbe dovuto trattenere dallo scrivere alla ragazza. Nonostante questo il 22enne le scrive ancora frasi del tipo: “È colpa tua se mi è arrivato l’ammonimento non me lo sarei mai aspettato da te”, “Non capisco perché stai facendo così, cosa ho fatto sei una str…”.

L’aggressione al presunto fidanzato

Lei non risponde e lo ignora finché il 22enne esasperato dal suo silenzio, tramite un compagno di scuola fa arrivare alla ragazza una rosa. Poi la aspetta all’uscita. Qui cerca di imporre la sua presenza e la minaccia gridando: “Guarda che va a finire male…”. Lei riesce a fuggire e a ripararsi nella macchina di un’amica. Il 22enne crede che lei sia fidanzata con un altro giovane di origine filippina e travolto dalla gelosia inizia a prendere di mira anche questo ragazzo. Minaccia la ex di fare del male anche ai suoi amici.

La violenza da parte del 22enne raggiunge il culmine quando decide di andare direttamente dal presunto fidanzato di lei, lo aggredisce prima verbalmente e gli dice: “Ciccio, io non riesco a passa’ sopra ‘sta storia, vojo sape’ che è successo, se mi dici la verità ti lascio perdere”, poi invece arriva a colpirlo fisicamente. Una mattina infatti lo prende alle spalle in un bar e lo colpisce con un casco, poi lo aggredisce con pugni al viso e gli grida “Dovevi dirmi la verità!”. Alcuni clienti del bar che assistono alla scena intervengono e riescono a separarli evitando il peggio. Il giovane filippino ha subito presentato denuncia contro il ragazzo. Ora si attende l’udienza il 9 febbraio.