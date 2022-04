“Prof per favore non ci interroghi”: studenti fanno una torta al prof per evitare un 3 in Italiano

Cosa non si fa per evitare un 3 sull’Eneide. A volte si finge un mal di testa, altre un mal di pancia, altre ancora proprio non ci si presenta. Questa volta però, gli studenti del Liceo Amaldi, una scuola di Castelverde a Roma, hanno avuto davvero un’idea unica. Hanno portato al prof una torta al cioccolato con su scritto “non ci interroghi oggi”, con tanto di cuore.

Leggi anche: Meteo, rischio pioggia per il weekend del primo maggio

Un “compromesso delizioso”

Il professore d’italiano, Carlo Fabrizi, lo ammette: “sarebbe stata un’interrogazione abbastanza vasta”. Si può dire che l’Eneide sia stato un po’ il tasto dolente di tutti i giovani, ma per la classe prima, 1MS, si è trattato proprio di “un incubo”. Una trovata per qualche verso “geniale” che ha strappato un sorriso al professore che sicuramente non si sarebbe aspettato questa sorpresa.

La classe da giorni cercava qualche soluzione per evitare l’interrogazione. Avevano sicuramente bisogno di qualche giorni in più. Tutte le idee però risultavano infattibili o scontante, nessuna li convinceva. Ma quando insieme hanno pensato alla torta, non hanno potuto resistere. È bastata una colletta di pochi centesimi, qualche decoro, tanto, tantissimo, cioccolato e una scritta. Accanto al dolce un bigliettino, “per favore prof potremmo posticipare l’interrogazione a domani? Firmato: i suoi studenti”.

I ragazzi ce l’hanno fatta. Addolcendo, in tutti i sensi, il prof, hanno scampato un’interrogazione di fine anno molto importante, chissà come andrà la prossima verifica.