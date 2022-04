Meteo, rischio pioggia per il weekend del primo maggio

“Tra le cose da portare per il concertone del Primo Maggio, ricordatevi l’ombrello, è la prassi”. Qualcuno ci ha scherzato su, confermando che, come tutti gli anni, non solo il tempo a Pasquetta puntualmente può essere brutto.. Sembrava però che quest’anno stesse andando in maniera diversa. Tuttavia, nonostante le belle giornate che ci fanno pensare che la bella stagione sia dietro l’angolo, ecco che i “temporali estivi” potrebbero sorprenderci questo weekend.

Meteo weekend Primo Maggio

Molto probabilmente la prima settimana di Maggio arriverà accompagnata dalla sua classica pioggia. Questo è dovuto quasi sicuramente all’aria instabile che arriva dalla Scozia. Se Marzo e Aprile sono stati un po’ ambigui, non ci resta che aspettare quello che succederà a Maggio. Infatti, “il Meteo.it” ha previsto che già da domani ci saranno dei cambiamenti prevalentemente sul nord-ovest, in cui ci sarà qualche temporale.

Per la Domenica del Primo Maggio il tempo forse farà uno sconto. Si prevede una giornata altalenante, in cui si alterneranno sole e pioggia. I rovesci potrebbero arrivare soprattutto al centro e parte del nord. Il direttore e fondatore del sito ilMeteo.it, ha spiegato che “temporale” non significa necessariamente fare riferimento a “giornate grigie e perturbate”, ma che questo vuol dire, anche, “un’estrema variabilità di luce con alternanza di sole, nubi, e pioggia”.

