Technotown: Arriva a Roma il primo Festival della Società e della Cultura Digitale

Arriva a Roma la prima edizione del Festival della Società e della Cultura Digitale. Il TechnoTown ha aperto le porte per “riflettere su come l’innovazione tecnologica possa promuovere iniziative di inclusione e sostenibilità”.

Cos’è TechnoTown?

È un luogo inclusivo, ecocompatibile e di cooperazione dove la scienza, la tecnica e la tecnologia diventano strumenti per esprimere la creatività ma è anche luogo di incontro, confronto e ambiente in cui è sempre ben visto il continuo scambio di idee e di soluzioni innovative. L’obiettivo di questo progetto è “educare a realizzare l’impossibile” perché tutto ciò che conosciamo era, in passato, qualcosa di impossibile e impensabile. TechoTown è un hub della scienza creativa che ha trovato la sua casa all’interno di Villa Torlonia in via Spallanzani 1A.

Il programma di oggi

Oggi, domenica 21 Maggio, il TechnoTown ha deciso di proporre il seguente programma:

10:00 Sneak peek 3D maker

11:00 Resine epossidiche

15:00 Resine epossidiche e lasercutter

17:00 Sneak peek 3D maker

Lo sneak peek 3d maker è un incontro dimostrativo formale che permette di vedere e toccare , sotto il cielo aperto, il funzionamento di una Stampante 3D. Invece le resine epossidiche presentano un programma differente: utilizzando resine e calchi in silicone, sarà possibile creare nuovi oggetti unendo materiali sintetici come, appunto, la resine epossidica o naturali come il legno. Inoltre, con la lasercutter si potrà tagliare e intagliare, grazie alla presenza del laser; così prenderanno vita dei fantastici dettagli delle vetrate artistiche dei musei di Villa Torlonia.

Ingresso e prezzi

L’hub permette l’ingresso a tutti ma la partecipazione alle attività solo a coloro la cui età vada dai 12 anni compiuti, in su. La struttura apre al pubblico dal martedi alla domenica, dalle 9.30 alle 19.00. Per partecipare alle attività non è necessaria la prenotazione dato che il biglietto d’ingresso è acquistabile direttamente presso la biglietteria presente sul posto a solo 1 euro. Ovviamente sarà possibile accedere fino a esaurimento posti e fino ad un’ora prima della chiusura dell’hub.