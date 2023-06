Topi di appartamento in azione a Roma, cresce l’allarme sui social: “Attenzione, fotografano le porte”

Roma. Topi di appartamento segnalati attraverso la diffusione sui social delle loro foto così da spargere la voce ed evitare il ripetersi di spiacevoli inconvenienti. È questo l’escamotage per allertare la cittadinanza messo in atto dei residenti del quartiere Monteverde. Escamotage già praticato dai residenti di Mezzocammino, Massimina e Primavalle.

Roma, furti in appartamento, l’allarme sui social: ‘Facciamoci giustizia da soli’

L’escamotage dei residenti per “beccare” i topi di appartamento

Il funzionamento è molto semplice: il condomino fotografa le persone sospette che entrano nel palazzo e che fotografano le porte. Le immagini vengono poi riprese della telecamere private di sorveglianza e con il telefono cellulare il condomino fa una foto allo schermo e poi condivide l’immagine con la descrizione del sospetto ladro. Il tam tam corre veloce sui social ed ha come fine quello di scongiurare il rischio di furti all’interno degli appartamenti. Ecco uno degli ultimi post condivisi dai residenti: “Queste sono persone ieri pomeriggio girovagavano nel mio palazzo fotografando porte e prendendo nota. Suppongo probabilmente per eventuali complici che prima o poi opereranno nel compiere furti”. Numerose le condivisioni del post così da spargere la voce ed anche i commenti degli utenti non si sono fatti attendere, a testimonianza di quanto la problematica sia sentita.

I furti alla Caffarella

Come anticipato, la problematica interessa, purtroppo, varie zone della città. Come documentato anche in altri articoli, non sono stati pochi i colpi messi ad esempio a segno nella zona della Caffarella. Anche qui il tam tam sui social, con tanto di testimonianze dei diretti interessati si è fatto sentire, queste le parole di una donna: “All’attenzione dei residenti del quartiere Appio Latino in particolare in zona Caffarelletta. Nonostante varie segnalazioni di tentativi di furti e furti e relative denunce, continuano gli assedi al nostro quartiere e vi racconto la nostra esperienza. Il 9 maggio alle ore 21 dei presunti ladri si sono introdotti sulla mia terrazza al secondo piano di una palazzina nei pressi del parco, con luci accese e noi in casa, si sono agganciati alle grate con un cavo lunghissimo per prepararsi la via di fuga. I vicini allertati dai rumori, si sono affacciati ed i ladri sono scappati. All’arrivo delle forze dell’ordine è stata constatata l’avvenuta effrazione e fatta regolare denuncia. Il problema è che si hanno notizie, anche in giorni recenti di altre incursioni nel medesimo quartiere. La situazione è insostenibile, spero che le forze dell’ordine siano allertate per controlli più puntuali in certe zone prese particolarmente di mira, soprattutto per un fattore di sicurezza personale. Mi chiedevo se siete a conoscenza di un comitato di quartiere che si stia unendo per fare qualcosa in merito”.