Roma, furti in appartamento, l’allarme sui social: ‘Facciamoci giustizia da soli’

I furti in appartamento continuano a seminare il terrore tra i cittadini romani. Dopo zona Massimina e Ponte Galeria è la volta della Caffarella dove hanno tentato di mettere a segno una serie di furti in appartamenti, gli ultimi nella notte tra venerdì e sanato scorsi. Ma i furti consumati o tentati sono davvero tanti e i cittadini sono allarmati e spaventati.

L’allarme sui social

Anche sui social si susseguono testimonianze di vittime. Tra le altre una donna ha scritto: “All’attenzione dei residenti del quartiere Appio Latino in particolare in zona Caffarelletta. Nonostante varie segnalazioni di tentativi di furti e furti e relative denunce, continuano gli assedi al nostro quartiere e vi racconto la nostra esperienza. Il 9 maggio alle ore 21 dei presunti ladri si sono introdotti sulla mia terrazza al secondo piano di una palazzina nei pressi del parco, con luci accese e noi in casa, si sono agganciati alle grate con un cavo lunghissimo per prepararsi la via di fuga. I vicini allertati dai rumori, si sono affacciati ed i ladri sono scappati. All’arrivo delle forze dell’ordine è stata constatata l’avvenuta effrazione e fatta regolare denuncia. Il problema è che si hanno notizie, anche in giorni recenti di altre incursioni nel medesimo quartiere. La situazione è insostenibile, spero che le forze dell’ordine siano allertate per controlli più puntuali in certe zone prese particolarmente di mira, soprattutto per un fattore di sicurezza personale. Mi chiedevo se siete a conoscenza di un comitato di quartiere che si stia unendo per fare qualcosa in merito”.

L’invito a organizzarsi per risolvere il problema

Paura e voglia di vivere in sicurezza nelle proprie abitazioni, tanto da meditare anche di dare vita a comitati di quartieri. Una posizione condivisa da molti, ma c’è anche chi dichiara: “Ma scusate ci vogliamo organizzare? Incontriamoci, facciamo una riunione di quartieri ed andiamo a protestare a chiedere sicurezza! Possibile che dobbiamo solo subire? Essere un cittadino non significa avere solo doveri , ci sono anche i diritti fondamentali…”.

I residenti cercano un modo per bloccare i furti

E ancora un’altra utente racconta, sempre sui social: “È accaduta esattamente la stessa cosa nel mio palazzo. Io sono quella che si è accorta dei rumori e ha messo in fuga i ladri. Sono passati già due volte in meno di 4 mesi, ma li facciamo sempre scappare… la prossima volta, invece di farli scappare, vorrei riuscire a bloccarli dentro la palazzina mentre attendo l’arrivo della polizia… ci sarà un modo per bloccare i portoni dall’interno?”