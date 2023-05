Roma, un intero quartiere nella morsa dei furti: 4 appartamenti svaligiati in 48 ore

Furti nella notte a Roma, soprattutto durante il weekend, quando i malfattori hanno un maggiore margine di sicurezza dovuto all’assenza eventuale dei proprietari degli immobili. Sono quattro gli appartamenti svaligiati, e tutti nel fine settimana appena trascorso. Tutti nello stesso quartiere. Ma i proprietari, però, erano in casa, e stavano dormendo. I malfattori non si sono intimoriti, hanno comunque optato per entrare e trafugare tutto.

Ondata di furti alla Massimina: tensione tra i residenti

Un intero quartiere è letteralmente sotto shock per i fatti avvenuti: alcuni topi d’appartamento si sono intrufolati in casa mentre i proprietari stavano dormendo e hanno portato a termine il loro furto. Il quartiere bersagliato è quello della Massimina. Il fatto che i proprietari fossero dentro casa, a quanto pare, non ha rappresentato un problema o un impedimento per i ladri che hanno comunque messo in atto il loro piano. Sarebbero quattro, stando alle segnalazioni che ci sono giunte, gli appartamenti svaligiati in quattro vie della stessa zona: Via Massimilla, via Paolo Bellezza e due abitazioni di via Felice Casorati. Azioni rapide, fulminee, che si sono verificate nell’arco di 48 ore, durante il passato weekend.

4 appartamenti svaligiati in sole 48 ore

Le ricostruzioni per ora racimolate, sembrano affermare che i ladri si sarebbero introdotti nelle case tra l’una di notte e le 4 del mattino. L’appartamento in via Massimilla sarebbe stato il primo, trafugato proprio nella notte tra il 6 e il 7 maggio 2023. I proprietari dormivano tranquillamente nei loro letti, mentre i ladri facevano il loro ”lavoro”. La sorpresa è arrivata solamente il mattino dopo: finestre forzate e le cose tutte sottosopra. Oggetti di valore, oro e contanti completamente spariti. Subito dopo le vittime hanno avvisato le forze dell’ordine che ora sono al lavoro per tentare di risalire ai topi d’appartamento. Per il momento sono state raccolte e passate in rassegna le denunce e le testimonianze.

La rabbia e la paura dei residenti di Massimina

Intanto, poi, la paura e l’ansia circolano per il quartiere preso di mira dai ladri, e il tam tam sui social continua da giorni. Una delle tante testimonianze di fatti ha detto in un post: ”Cari cittadini di massimilla vi volevo avvisare di stare molto attenti, purtroppo stanotte alle 3 ho ricevuto la visita dei ladri mentre noi dormivano. Sono passati dal terrazzo, hanno preso i soldi e qualcosa in oro, oltre ai pantaloni di mio marito con dentro portafogli e documenti. Così non si vive più. Adesso faremo la denuncia. E’ successo a via Felice Casorati”.