Furto in una chiesa di Roma, trafugati calici, offerte e ostie consacrate a San Basilio: si segue la pista satanista

Furto in una chiesa di Roma, trafugati calici e ostie consacrate a San Basilio: si segue la pista satanista. L’irruzione è avvenuta presso la parrocchia di San Benedetto Giuseppe Labre, dove i ladri si sarebbero introdotti durante la notte per trafugare oggetti sacri e di valore. I malviventi, inoltre, sarebbero andati via solamente dopo aver sottratto anche le offerte donate alla chiesa per i più bisognosi. I ladri, agendo nella notte, hanno potuto lavorare incontrastati mentre mettevano in atto il furto.

Il furto nella chiesa di San Basilio

Secondo gli inquirenti, quel furto potrebbe essere stato messo a segno da bande criminali nel giro del satanismo romano. Non tanto per le offerte sottratte, quanto perché i ladri hanno deciso di far sparire anche le ostie consacrate dalla cappella. Non solo un danno economico e strutturale alla struttura di preghiera, ma anche un affronto nei confronti dell’istituzione cattolica. Secondo le poche e disordinate testimonianze, il colpo potrebbe essere stato messo a segno da un uomo solo.

Questa persona, in solitaria si sarebbe intrufolato nella notte nella chiesa di San Benedetto Giuseppe Labre, poi avrebbe trafugato quanti più oggetti sacri che trovava nella struttura di San Basilio. Per come si è mosso, probabilmente conosceva perfettamente le geografie della parrocchia. Le ipotesi degli inquirenti, al momento, girano su due scenari: un ladro esperto che conosceva bene la chiesa per precedenti sopralluoghi, oppure un fedele abituale della struttura in cerca di soldi.

Le dinamiche del furto

L’uomo si sarebbe introdotto nella chiesa intorno alla mezzanotte, nonostante il luogo di culto fosse chiuso a chiave e con dei lucchetti alle singole porte. Per intrufolarsi all’interno, avrebbe aggirato queste serrature, passando per una finestra che conduceva diretti alla cappella. Prima è passato dall’ufficio del parroco, poi utilizzando degli oggetti da scasso si è fatto strada verso l’altare. Nel giro di pochi minuti, secondo le ricostruzioni, sarebbe arrivato nella chiesa, dove in altrettanto poco tempo ha rubato oggetti di grande valore e portato via 1000 euro di offerte, tenute nell’ufficio dello stesso parroco.