Furto a Roma, sfondano la vetrina del negozio con un tombino e saccheggiano tutto

Roma. Un furto che è passato quasi completamente inosservato finché una pattuglia dei carabinieri, che in quel momento stava controllando la zona, non si è resa conto della vetrina infranta. Sarebbero bastate, comunque, altre due ore, perché a rendersene conto fosse il titolare stesso del negozio situato nel quartiere Prati. Il colpo deve essere andato in scena nella notte, ma l’avvistamento risale solamente alle prime ore di questa mattina.

Nella Capitale i furti e le rapine non si fermano mai, purtroppo. Qualsiasi negozio non è può vantare, ad ogni modo, un primato sugli altri, perché almeno su questo, i malfattori sono abbastanza democratici. Dalle banche ai supermercati, passando anche per i negozi di ottica, come nel caso avvenuto nella notte di oggi, venerdì 31 marzo 2023, nel quartiere Prati, precisamente in Via Cola di Rienzo. Come anticipato, il target dei malfattori, questa volta, è stato un negozio di ottica. L’azione deve essere avvenuta, quasi sicuramente, nella notte, anche se la scoperta è avvenuta solamente nella primissima mattinata, intorno alle 5.45 circa. In quel momento, infatti, una volante dei carabinieri stava procedendo con un pattugliamento proprio su quella strada, quando all’improvviso l’attenzione dei militari è stata attratta da qualcosa in particolare: una vetrina infranta e, vicino, un tombino divelto.

La dinamica e gli oggetti trafugati

La dinamica, soprattuto a giudicare dai danni, sembra essere piuttosto chiara: i malfattori hanno puntato il negozio e hanno deciso di farsi strada tramite un tombino, impiegato, potremmo dire, come ”ariete” per sfondare la vetrina ed entrare indisturbati. Dopo il sopralluogo, è risultato chiaro che molti oggetti, soprattutto occhiali da sole di valore, sono stati trafugati, per un ammontare non ancora precisamente calcolato. Al momento, chi indaga ha acquisito le immagini di alcune telecamere di sicurezza che saranno certamente importanti per aprire un’eventuale pista su coloro che hanno compiuto l’azione.