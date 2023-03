Roma, si distrae per accudire il bimbo e la derubano: ‘beccata’ coppia di ladri

Roma. Non conoscono sosta i controlli delle forze dell’ordine volti ad arginare i furti che spesso si verificano nei luoghi di maggiore interesse e affluenza del centro storico. In particolare, nel corso di una mirata attività di indagine effettuata durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 19 persone gravemente indiziate del reato di furto. Tra di loro anche una coppia di malviventi che non ha esitato a derubare della borsa una donna, approfittando della sua distrazione per le cure che in quel momento stava dedicando al figlio.

Ladri approfittano della distrazione di una mamma per rubarle la borsa

I malviventi pur di mettere a segno il colpo non si sono fatti alcuno scrupolo, approfittando infatti della distrazione della donna che in quel momento era tutta concentrata sul proprio figlio. Ma le loro marachelle sono durate poco, Infatti, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno bloccato due 22enni romeni, senza fissa dimora, che in piazza dell’Esquilino, approfittando della distrazione di una mamma che stava accudendo il suo bambino, le hanno sfilato la borsa lasciata appesa alle maniglie del passeggino. I due sono stati arrestati e la refurtiva recuperata. Ma non finisce qui.

I furti in metropolitana

I Carabinieri hanno poi arrestato 8 cittadini stranieri – tre di etnia rom e due sudamericani – sorpresi a derubare i passeggeri a bordo della metropolitana linea “A”, in particolare tra le fermate “Barberini” e “Colosseo”, e altri 4 – un cittadino italiano e tre sudamericani – sorpresi a derubare turisti intenti a cenare ai tavoli esterni dei locali del centro storico, sfilando loro portafogli e telefoni cellulari da borse e zaini appoggiati sulle sedie.

E alla stazione Termini

Infine, altre 5 persone, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini dopo essere stati sorpresi a rubare all’interno dei negozi della Galleria Forum Termini. Le vittime dei furti hanno tutte presentato regolare denuncia e nel corso delle udienze tenutesi presso le aule di piazzale Clodio, gli arresti sono stati convalidati.