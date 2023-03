Roma, sesso e droga in stile orientale: blitz dei carabinieri, 35 arresti all’alba

Importavano dalla Cina droga e ragazze, che poi sfruttavano per il mercato della prostituzione: ben 47 le misure dei Carabinieri nell’operazione di questa mattina. E’ in corso dalle prime luci dell’alba un’importante operazione dei Militari dell’Arma del Comando Provinciale di Roma tra il Lazio, la Toscana e la Grecia. Gravissime le accuse che pendono sui soggetti fermati che vanno, a vario titolo, dall’associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti all’associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione.

Operazione anti prostituzione e anti droga a Roma

Con l’emissione dell’ordinanza, il Gip ha accolto le richieste avanzate dalla D.D.A. nell’ambito di un’indagine condotta, da settembre 2021 a luglio 2022, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro che hanno raccolto e sviluppato le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di nazionalità cinese (un unicum in ambito giudiziario in virtù del forte ermetismo che permea le organizzazioni criminali cinesi) consentendo di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di una solida struttura criminale di tipo associativo, gestita da cittadini cinesi, attiva nel traffico nazionale ed internazionale di metamfetamine (shaboo, yaba, ketamina), nonché dedita allo sfruttamento della prostituzione.

Chi sono le persone arrestate

L’ordinanza che dispone l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 47 persone riguarda cittadini tra cinesi, filippini e italiani: 19 quelle in carcere, 16 agli arresti domiciliari e 12 divieti di dimora. Il provvedimento è stato emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, poiché gravemente indiziati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti del tipo metamfetamina ed associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione.

