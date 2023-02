Sfruttamento della prostituzione, minacce e aggressione ai carabinieri: due arresti a Lariano

Giornata di controlli e di arresti, quella di ieri, lunedì 20 febbraio 2023, da parte dei carabinieri della Compagnia di Velletri, che hanno eseguito un servizio straordinario sul territorio al fine di limitare i reati predatori ma anche per concretizzare alcuni mandati di arresto da parte del Tribunale.

Due arresti a Lariano da parte dei carabinieri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni di Lariano, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Nemi e Lanuvio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di eventuali forme di degrado o di illegalità diffusa ed al controllo della circolazione stradale. Tra le varie operazioni, anche quella che ha riguardato l’arresto di due soggetti che erano invischiati in alcuni reati di non poco conto, come sfruttamento della prostituzione e resistenza a pubblico ufficiale.

I reati contestati: sfruttamento della prostituzione e violenze

Di fatto, nel corso del servizio i militari hanno dato esecuzione a 2 ordini di carcerazione emessi dai Tribunali di Velletri e Roma nei confronti di altrettanti cittadini italiani, di età compresa tra i 38 ed i 66 anni. I due soggetti in questione, sono stati reputati responsabili a vario titolo dei reati di minaccia, sfruttamento della prostituzione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Aggressione ai militari nel 2019

Si è trattato nello specifico di un ordine di arresto che proveniva da una serie di indagini svolte nel periodo compreso tra il 1999 e il 2004, anni durante i quali la procura ha svolto il suo lavoro verificando di fatto i reati contestati. Inoltre, come anticipato, nel 2019, uno dei soggetti si era anche reso responsabile di un atteggiamento non proprio consono nei confronti delle autorità, per il quale è scattato anche il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento. I fatti si erano verificati a Lariano.