Caos durante il funerale: 50enne dà un cazzotto in faccia al parroco

Stava celebrando la funzione religiosa, un funerale, ma un uomo, un 50enne, creava disturbo e così lo ha redarguito invitandolo a restare in silenzio nel rispetto della persona deceduta, dei familiari e degli amici presenti. Ma di tutta risposta il 50enne ha raggiunto il parroco sull’altare e gli ha sferrato un pugno in faccia.

L’aggressione durante la celebrazione del funerale

È successo nella tarda mattinata di ieri nella parrocchia di Santa Maria Intemerata a Lariano. Durante la celebrazione della messa una persona presente in chiesa stava dando fastidio urlando e perciò il vice parroco, padre Felix, che stava celebrando la funzione religiosa, ha invitato l’uomo a stare in silenzio. Un ammonimento che ha indotto il destinatario, che è stato accertato avere problemi psichici ed essere un volto già noto alle forze dell’ordine, a raggiungere il religioso e dargli un pugno in pieno volto.

La Polizia locale è intervenuta sul posto

Tutto è successo in una frazione di secondi e dopo il cazzotto, l’aggressore si è allontanato per proprio conto, mentre sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale che si trovavano in zona e i fedeli a soccorrere il parroco. Mentre per l’aggressore è stato chiesto l’intervento dei sanitari affinché fosse sottoposto alle cure del caso, anche don Felix ha necessitato delle cure dei medici per il colpo ricevuto.

Momenti di paura per i fedeli presenti in chiesa

Si è trattato di momenti di paura e grande tensione per i fedeli presenti in chiesa che hanno assistito inermi alla sequenza degli avvenimenti. Una interruzione brusca a soprattutto violenta nei confronti del prete che ha creato sgomento tra i presenti che non si aspettavano assolutamente che l’uomo redarguito dal parroco potesse decidere di colpire il religioso. Per fortuna, a parte il grande spavento, non si sono registrate conseguenze più serie per il religioso.