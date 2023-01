Roma, presa a schiaffi in strada, le urla della donna e l’intervento degli Agenti: “Mi ha rubato il cellulare”

Un’altra aggressione a scopo di rapina a Roma. Dopo la 24enne picchiata nella serata del 13 gennaio scorso, la stessa sorte è toccata in queste ora ad un’altra donna nella Capitale, anche lei finita nel mirino di un malvivente che voleva rubarle lo smartphone.

Straniero arrestato per rapina in Piazza Vittorio Bottego dalla Polizia Locale

L’uomo, nello specifico, ha derubato la donna del proprio cellulare per poi allontanarsi velocemente. L’intervento di una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale) ha però permesso di bloccare l’uomo, un cittadino Ghanese di 43 anni, mentre cercava di fuggire da Piazza Vittorio Bottego.

L’aggressione

Gli agenti sono stati avvertiti da due turiste che avevano udito le urla della donna derubata. Da qui l’intervento dei caschi bianchi che sono intervenuti fermando l’uomo. Il 43enne, dopo aver schiaffeggiato la donna sottraendole il telefono, ha cercato di dileguarsi. Ma come visto è stato fermato dalla pattuglia e posto in stato di arresto per il reato di rapina.

La donna aggredita mentre rincasava

Nell’altra circostanza menzionata in apertura, come riportato in questo articolo, un 25enne romeno è stato fermato dai Carabinieri. In questo caso decisiva è stata la segnalazione di un passante che si è trovato ad assistere alla scena per strada, perché attratto dalle urla della giovane durante il suo tentativo di furto. Il 25enne aveva individuato la ragazza come una ”preda facile” per i suoi furti, e così aveva provato a sottrarle la borsetta che aveva con sé. L’uomo, in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti, è ora gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e lesioni ai danni di una giovane romana.

