Ostia, giro di prostituzione tra ex compagni di classe: lui il protettore, le ragazze… le prostitute

Avevano organizzato un vero e proprio giro di affari con la… prostituzione. Un 24enne di Ostia insieme ad alcune sue amiche avevano dato vita a un giro di prostituzione, nato inizialmente, solo come un gioco. Le ragazze si prostituivano per divertimento e con i soldi si faceva a metà con il protettore – il 24enne -. Lui procacciava i clienti e faceva in modo che fossero persone sicure e le giovani prestavano il proprio corpo. In breve il gioco è diventato un giro d’affari che fruttava tanti soldi.

I protagonisti del giro di prostituzione

Protagoniste erano tre ragazze dai 18 ai 22 anni di famiglie benestanti. Nessun problema economico, nulla che “giustificasse” la partecipazione al progetto che presto era diventata una realtà consolidata con un giro di clienti, professionisti, da incontrare in albergo, rigorosamente pagato dal cliente, a Trastevere, a Prati e a volte in una casa del 24enne all’Infernetto. Soldi in più per quei ragazzi che potevano essere utilizzati per togliersi sfizi senza chiedere niente a mamma e papà.

Le indagini incastrano il 24enne

I sostituti procuratori che hanno coordinato le indagini di finanza e polizia, Carlo Villani e Pietro Polidori, non hanno dubbi, è il 24enne a tirare le fila del business, avendo anche una app con la quale controllava le ragazze. Il giovane ora è stato iscritto nel registro degli indagati per sfruttamento della prostituzione. Un reato pesante del quale dovrà rispondere davanti alla magistratura il 24enne di Ostia che, insieme alle sue amiche, alcune ex compagne di classe, avevano organizzato un notevole giro di affari cresciuto velocemente all’insaputa, ovviamente, dei rispettivi genitori.